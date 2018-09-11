«Рюкзаки Авакова»: обвинувачений Литвин уклав угоду зі слідством



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Володимира Литвина звинувачують в тому, що він виготовляв рюкзаки для МВС з неналежної тканини

Обвинувачений має сплатити 4 мільйони 855 тисяч гривень збитків

Обвинувачений у так званій «справі рюкзаків» Володимир Литвин власник фірми, яка займалася пошиттям рюкзаків, уклав угоду з обвинуваченням про визнання вини і тепер просить суд її затвердити.

Про це під час засідання у вівторок повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Снєгірьов,.

Литвин визнав провину і заявив про готовність відшкодувати збиток.

Угода передбачає покарання для підприємця у вигляді 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік.

Також обвинувачений має сплатити 4 мільйони 855 тисяч гривень збитків.

Водночас, загальна сума, яку Литвину заплатили за рюкзаки, становить понад 14 мільйонів. За словами прокурора, суму збитків встановила нова експертиза. Її провели за 10 днів після закриття справи проти сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та його екс-заступника та після перекваліфікації справи з розкрадання на шахрайство.

Литвина звинувачують в тому, що він виготовляв рюкзаки для МВС з неналежної тканини.

Як повідомлялося, НАБУ 31 жовтня 2017 року затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря та підприємця Володимира Литвина в рамках розслідування справи про розтрату 14 млн грн під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії.

Водночас у липні 2018 прокурор САП Василь Кричун закрив провадження у «справі рюкзаків» щодо двох фігурантів - сина Авакова та Чеботаря через начебто відсутність «прямих достатніх доказів». Натомість підозрюваним залишився третій фігурант - Литвин, який бере вину на себе.

Водночас у НАБУ назвали непослідовним рішення прокурора САП про закриття провадження щодо Авакова-молодшого і Чеботаря і подали скаргу до САП на це рішення прокурора.

У відомстві нагадали, що в квітні прокурори САП визнали достатніми докази вини усіх трьох фігурантів справи і відкрили матеріали провадження сторонам захисту для ознайомлення.

20 серпня Центр протидії корупції, який був заявником у справі, повідомив, що оскаржив рішення про закриття кримінального провадження у «справі рюкзаків» щодо сина міністра внутрішніх справ Олександра Авакова та екс-заступника міністра Сергія Чеботаря.

30 серпня керівник САП Назар Холодницький повідомив, що розглянув скаргу НАБУ на постанову прокурора про закриття цієї справи і визнав її законною.