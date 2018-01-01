Саакашвілі закликав опозицію до спільних дій

Екс-президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі закликає всі опозиційні сили в Україні до координації планованих масових акцій і інших дій.

Про це він заявив журналістам після завершення засідання апеляційного суду в Києві в середу, передає Інтерфакс-Україна. «Я хочу закликати всі справжні опозиційні сили України незалежно від їх думки один про одного сісти і разом визначитися з датами майбутніх акцій та інших подальших дій», - сказав він. Саакашвілі зазначив, що така



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Михайло Саакашвілі

Екс-президент Грузії, лідер партії «Рух нових сил» Міхеіл Саакашвілі закликає всі опозиційні сили в Україні до координації планованих масових акцій і інших дій.

Про це він заявив журналістам після завершення засідання апеляційного суду в Києві в середу, передає Інтерфакс-Україна

«Я хочу закликати всі справжні опозиційні сили України незалежно від їх думки один про одного сісти і разом визначитися з датами майбутніх акцій та інших подальших дій», - сказав він.



Саакашвілі зазначив, що така координація дій необхідна для більшої ефективності проведених акцій.



«Я хочу, щоб не було односторонніх дій та ініціатив. Щоб не було спроб назвати це «Міхомайданом», «акціями Саакашвілі» або «акціями на підтримку Саакашвілі», - підкреслив він.

Сьогодні апеляційний суд оголосив перерву через відсутність в залі тих, хто хотів взяти політика на поруки, до 11 січня 2018 року. Генеральна прокуратура оскаржує рішення Печерського райсуду Києва, який відпустив політика без запобіжного заходу. Звинувачення вимагало відправити політика під домашній арешт. Зазначимо, Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувало оточення колишнього президента України Віктора Януковича.