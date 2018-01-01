Суд над Саакашвілі оголосив перерву до 11 січня

Від екс-губернатора відхрестились всі, хто хотів взяти його на поруки?

Суд над Саакашвілі оголосив перерву через відсутність в залі тих, хто хотів взяти політика на поруки Суд над Михайлом Саакашвілі (лідер «Руху нових сил»), який розглядає скаргу Генеральної прокуратури України на рішення Печерського райсуду, оголосив перерву до 11 січня 2018 року. Про це заявив головуючий суддя Апеляційного суду Києва



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Від екс-губернатора відхрестились всі, хто хотів взяти його на поруки?

Суд над Саакашвілі оголосив перерву через відсутність в залі тих, хто хотів взяти політика на поруки Суд над Михайлом Саакашвілі (лідер «Руху нових сил»), який розглядає скаргу Генеральної прокуратури України на рішення Печерського райсуду, оголосив перерву до 11 січня 2018 року. Про це заявив головуючий суддя Апеляційного суду Києва Олег Присяжнюк.

«Процесуальний кодекс вимагає особистої участі (в засіданні, - ред.) тих, хто хоче взяти на поруки. Суд прийняв рішення відкласти слухання до 11 січня 13:10», - заявив Присяжнюк. Сторона захисту до 11 січня планує зібрати тих народних депутатів, які заявили про готовність взяти Саакашвілі на поруки.

Так, про готовність взяти політика на поруки заявили лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, позафракційні нардепи Віктор Чумак, Віталій Купрій і Дмитро Добродомов, нардепи від «Батьківщини» Олена Шкрум та Іван Крулько, нардепи від «Самопомічі» Олександр Опанасенко, Павло Костенко та інші.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд почав розгляд апеляції на запобіжний захід для Саакашвілі. Зокрема, Генеральна прокуратура оскаржить рішення Печерського райсуду Києва, який відпустив політика без запобіжного заходу. Звинувачення вимагало відправити політика під домашній арешт. Зазначимо, Саакашвілі підозрюють у сприянні учасникам злочинних організацій та приховуванні їхньої злочинної діяльності. Крім того, за даними слідства, його діяльність фінансувало оточення колишнього президента України Віктора Януковича.

Джерело: РБК-Україна