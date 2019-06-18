Сальвіні: Італія найбільш надійний союзник США в Європі



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Італійський віцепрем’єр і міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні

Італійський політик відзначив успіхи адміністрації Трампа в економіці

Одіозний італійський віцепрем’єр і міністр внутрішніх справ Італії Матео Сальвіні, який перебував в понеділок із візитом в США, заявив про те, що Рим є найбільш надійним союзником Вашингтону в Європі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

В рамках перебування в США італійський політик, який формально не має жодного відношення до зовнішньої політики, провів зустрічі із Державним секретерам Майком Помпео і американським віцепрезидентом Майком Пенсом. По результатам зустрічей Матео Сальвіні повідомив про те, що офіційним Рим розділяє позицію Вашингтону стосовно питань, які стосуються КНР, Ірану, Венесуели, Лівії і Близького Сходу загалом. Хоча до цього Італія відмовилася визнати очільником Венесуели Хуана Гуайдо, а також підписала меморандум щодо приєднання до китайського проекту «Один пояс, один шлях».

Матео Сальвіні заявив про те, що Італія розглядає можливість заборони для китайської компанії Huawei брати участь у створенні мереж бездротового інтернету 5G. Окрім того італійський політик відзначив економічні успіхи адміністрації Дональда Трампа.

Сальвіні пообіцяв, що італійський бюджет 2020 року буде формуватися за американським прикладом. На практиці це означає запровадження єдиної ставки податку, проти чого активно виступає Європейська комісія, зважаючи на рівень боргового навантаження в Італії.