Саміт G7 у Канаді присвятять темі гендерної рівноправності

Однією з головних тем зустрічі стануть права жінок

На саміті Великої сімки (G7) 2018 року, який відбудеться у квебекському Шарлевуа (Канада) у червні, однією з головних тем стануть права жінок та досягнення гендерної рівноправності. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо. Трюдо, чий уряд зробив рівність прав та можливостей чоловіків і жінок одним із наріжних каменів державної



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Однією з головних тем зустрічі стануть права жінок

На саміті Великої сімки (G7) 2018 року, який відбудеться у квебекському Шарлевуа (Канада) у червні, однією з головних тем стануть права жінок та досягнення гендерної рівноправності.

Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо.

Трюдо, чий уряд зробив рівність прав та можливостей чоловіків і жінок одним із наріжних каменів державної політики, додав, що серед інших тем зустрічі - "чиста" енергетика, зростання економіки та ринок праці майбутнього.

Водночас наголошується, що G7 не ухвалює зобов'язальних рішень - це зустріч світових лідерів для обміну думками та напрацювання спільних позицій щодо важливих питань глобального порядку денного.

Із 1 січня 2018 року Канада за принципом ротації головує в об'єднанні, до якого також входять Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, Великобританія, Італія та Японія.

Нагадаємо, головування до Канади перейшло від Італії. 31 грудня Канада привітала Італію із завершенням головування у Великій сімці.

Як відомо, країна, яка головує у G7, змінюється кожного календарного року.

В 2014 році в рамках G7 була створена Група підтримки України. Її створили за ініціативи президента Європейської комісії у відповідь на призначення реформаторського уряду після драматичних подій на Майдані. 21 грудня 2017 року міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що Україна очікує від головування Канади у Великій сімці в 2018 році збільшення тиску на Російську Федерацію та прийняття рішення про можливість постачання зброї Україні. Своєю чергою міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд наголосила, що питання України буде важливим під час головування Канади у «Великій сімці» в 2018 році.



