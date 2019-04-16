Савченко та Рубана звільнили з-під варти у залі суду



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Надія Савченко на виході із Броварського суду Фото: politnavigator

Принаймні до наступного судового засідання Савченко та Рубан будуть перебувати на свободі

У Київській області Броварський міський суд випустив з-під арешту народного депутата Надію Савченко.

Як повідомляє «Рбк-Україна», рішення було винесене у зв'язку із закінченням терміну арешту, який завершився опівночі 16 квітня 2019 року. Також звільнили з-під арешту керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Віктора Рубана, який проходить у справі разом із Савченко.

«Суд звільняє обвинувачених Рубана Володимира і Савченко Надію з-під варти. Будь ласка, дайте можливість Рубану Володимиру залишити місце обмеження та залишити зал суду», - заявила суддя Броварського міського суду.

Як додає видання «Страна», принаймні до наступного судового засідання Савченко та Рубан будуть перебувати на свободі. Датою наступного судового засідання визначено 7 травня. У новому засіданні прокурори можуть знову заявити клопотання про обрання Савченко і Рубану запобіжного заходу

«Я заходжу в цей зал як вільна людина...Я показала як боротися...Я повернула собі волю і буду боротися за Україну» - сказала Савченко.

Як відомо, Савченко підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч. 1 ст.109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягання на життя державного чи громадського діяча), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) і ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Вона перебуває під вартою з 23 березня 2018 року.

Рубана затримали 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку він віз з окупованої території на підконтрольну частину України. 9 березня Шевченківський райсуд Києва заарештував його. В.Рубана підозрюють у скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (терористичний акт), ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.