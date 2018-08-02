Слідство зібрало докази про підготовку теракту Рубаном та Савченко - ГПУ



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Володимир Рубан і Надія Савченко перебувають під вартою з березня

За словами Луценка, Савченко і Рубан мали використати зброю, яку їм надали «з відома російських офіцерів»

Під час слідства у справі народного депутата Надії Савченко і керівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана, яке вже завершено, зібрано всі необхідні докази, які підтверджують версію про підготовку масштабного теракту в центрі Києва.

Про це під час брифінгу 2 серпня заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

«Слідство по справі народного депутата Надії Савченко і громадянина Рубана закінчено. Ми в ході цього слідства здобули всі необхідні докази, які підтверджують первинну версію про підготовку масштабного теракту в центрі української столиці шляхом використання зброї, яка надана була зловмисникам Савченко та Рубану з відома російських офіцерів у чині підполковника та полковника на території «ДНР», - повідомив Луценко.

Нагадаємо, 25 червня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжний захід Рубану, підозрюваному у підготовці терактів, у вигляді тримання під вартою на 60 діб без визначення розміру застави.

8 березня правоохоронці затримали Рубана під час його спроби потрапити в Україну з так званої «ДНР».

Також 13 липня суд продовжив термін тримання під вартою без можливості внесення застави Надії Савченко. Служба безпеки оприлюднила висновки детектора брехні щодо справи Савченко.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт нардепа Савченко.

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