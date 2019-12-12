Сайт Генпрокуратури відновив роботу
Наразі сайт відомства працює в звичайному режимі
Сайт Генеральної прокуратури відновив роботу. Про це свідчать дані сайту.
Сайт працює в звичайному режимі.
Як повідомляв «Главком», раніше сайт Генпрокуратури тимчасово припинив роботу.
«У зв'язку з регламентними роботами доступ до системи обмежено», - йшлося у повідомленні.
Роботи на сайті проводило управління інформаційних технологій.
Генпрокуратура має намір звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію.