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    Сайт Генпрокуратури відновив роботу

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    Сайт Генпрокуратури відновив роботу

    Наразі сайт відомства працює в звичайному режимі

    Сайт Генеральної прокуратури відновив роботу. Про це свідчать дані сайту.

    Сайт працює в звичайному режимі.

    Як повідомляв «Главком», раніше сайт Генпрокуратури тимчасово припинив роботу.

    «У зв'язку з регламентними роботами доступ до системи обмежено», - йшлося у повідомленні.

    Роботи на сайті проводило управління інформаційних технологій.

    Генпрокуратура має намір звільнити 218 прокурорів, які відмовилися проходити атестацію.

    прокуратура Генпрокурор Генпрокуратура Руслан Рябошапка
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