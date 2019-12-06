До НАБУ передали 20 справ Майдану



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Процес передачі проваджень триває

Генеральна прокуратура України фактично передала до Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) 20 справ щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках. Про це повідомляє пресслужба ГПУ.

Зазначається, що наразі відповідно до прийнятих процесуальних рішень фактично передали за підслідністю до НАБУ 20 кримінальних проваджень. Процес передачі проваджень триває.

«На даний час комісія провела інвентаризацію матеріалів досудового розслідування в переважній більшості кримінальних проваджень, досудове розслідування в яких триває, зупинено або закрито, загальним обсягом 3 400 томів. При цьому фактів невідповідностей по інвентаризованому на даний момент обсягу матеріалів не встановлено», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Рада прийняла у другому читанні законопроєкт №2116 про перезапуск Державного бюро розслідуваннь. Законом передбачається переведення до ДБР слідчих і прокурорів, які розслідували в Генеральній прокуратурі справи Майдану.

Раніше повідомлялось, що розслідуванням злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013 – 2014 роках, займеться підрозділ у структурі Державного бюро розслідувань.