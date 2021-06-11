СБУ блокувала call-центри, які збирали дані українців для росіян

Мережі call-центрів діяли у Кропивницькому і Кривому Розі

Організатори залучали до роботи до 150 операторів, які працювали у дві зміни

Правоохоронці викрили діяльність мережі call-центрів, які збирали персональні дані, реквізити банківських карток та засоби доступу до електронних платіжних систем українців. Після чого інформацію передавали компаніям країни-агресора. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

«Оперативники спецслужби встановили, що оператори call-центрів збирали інформацію про персональні дані, реквізити платіжних карток та засоби доступу до банківських рахунків, електронних грошей і електронних платіжних систем своїх українських клієнтів», – йдеться у повідомленні.

Наразі перевіряється інформація про передачу бази даних замовникам з країни-агресора.

За інформацією СБУ, мережі call-центрів діяли у Кропивницькому і Кривому Розі. Організатори надавали віддалені послуги комерційним структурам, офіційно зареєстрованим у країні-агресорі та ТОТ АР Крим, у тому числі санкційній компанії «Яндекс».

Зазначається, що call-центри не були зареєстровані в Україні як суб’єкти господарської діяльності. У такий спосіб вони ухилялися від сплати податків.

Організатори залучали до роботи до 150 операторів, які працювали у дві зміни.

Під час обшуків в офісах call-центрів було вилучено: понад 100 магнітних носіїв інформації, 120 комп’ютерів з програмним забезпеченням російської компанії «Яндекс», чотири сервери, документальні матеріали, свідоцтва та ліцензії, видані фіскальними органами РФ.

Одному з організаторів роботи call-центрів повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 200 ККУ та обрано запобіжний захід.