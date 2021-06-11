СБУ затримала військовослужбовця-шпигуна

Чоловіка завербовало «міністерство державної безпеки ДНР»

Контррозвідники Служби безпеки України викрили і затримали військовослужбовця ЗС України. За даними досудового слідства, він був завербований підконтрольним спецслужбам РФ так званим «міністерством державної безпеки ДНР».

Оперативники спецслужби встановили, що за завданням кураторів зловмисник збирав і передавав інформацію про місця дислокації, сили і засоби однієї з аеромобільних бригад ЗСУ, яка бере участь у проведенні ООС. Він також ініціативно висловлював готовність до проведення активних диверсійних актів проти українських військових. З цією метою військовослужбовець накопичував зброю та засоби ураження, які було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків.

Правоохоронці затримали агента ворожої спецслужби згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчі дії. Заходи здійснювались під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

Нагадаємо, що кілька днів тому Служба безпеки України викрила колишнього посадовця Ради національної безпеки та оборони, який був завербований іноземною спецслужбою. Йому повідомили про підозру у державній зраді.