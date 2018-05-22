СБУ блокувала корупційну схему в одному із вишів на Полтавщині

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Представники вишу систематично вимагали гроші від студентів заочного відділення за складання заліків та екзаменаційних сесій

Співробітники СБУ блокували незаконний механізм отримання неправомірної вигоди в одному із вищих навчальних закладів Полтавської області. Про це йдеться в повідомленні Служби безпеки.

«Правоохоронці встановили, що представники вишу систематично вимагали гроші від студентів заочного відділення за складання заліків та екзаменаційних сесій. Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання шістдесяти шести тисяч гривень з двадцяти двох студентів навчальної групи за здачу випускного державного іспиту.

Співробітники СБУ затримали працівника деканату та старосту групи на робочому місці після отримання всієї суми хабара», - йдеться в повідомленні.

Під час обшуку в деканаті правоохоронці виявили ще понад тридцять п’ять тисяч гривень незаконно одержаних коштів. Гроші були розкладені по конвертах з позначенням навчальних груп та осіб, яким вони призначалися.

Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368, ст. 369-2 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Операція з викриття злочинних дій проводилась спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції в Полтавській області під процесуальним керівництвом прокуратури.