СБУ блокувала масштабну контрабанду цигарок до Євросоюзу



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Фото: прес-центр СБУ

Орієнтована вартість вилученої продукції становить понад 3 мільйони 400 тисяч гривень

На Львівщині співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ блокували масштабну контрабанду цигарок до Євросоюзу, організовану учасниками міжнародних угруповань.

Про це 30 липня повідомляє прес-центр СБУ.

«У рамках виконання рішення селекторної наради Кабінету міністрів від 21 червня щодо посилення протидії контрабандним схемам оперативники спецслужби викрили механізм транспортування цигарок до країн ЄС», - заявили в СБУ.

Встановлено, що зловмисники виготовляли в Україні контрафактні цигарки під виглядом відомих брендів. Продукцію вони переправляли до країн Євросоюзу через пункти пропуску та поза пунктами митного контролю у так званих ділянках «зеленого кордону» у Львівській та Волинській областях.

Вантажний автомобіль зловмисників затримали на території села Угри Городоцького району Львівщини.

«Під час огляду фури співробітники СБУ виявили понад 400 коробів цигарок з марками акцизного податку Республіки Польща, які перевозилися за підробленими товарно-супровідними документами. Орієнтована вартість вилученої продукції становить понад 3 мільйони 400 тисяч гривень», - повідомили в СБУ.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 204 та ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, екс-депутата Старосамбірської райради Миколу Кулика, який намагався провезти через кордон майже 150 кг бурштину, оштрафували на 4,5 млн грн.