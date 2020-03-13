СБУ блокувала масштабну схему легалізації росіян у ЄС



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Контррозвідка СБУ блокувала масштабну схему незаконного набуття росіянами громадянства однієї з країн ЄС Фото: СБУ

В оборудці брали участь посадовці органів юстиції однієї з європейських країн, а також іноземні адвокати і нотаріуси

Контррозвідка Служби безпеки України викрила та припинила функціонування масштабної схеми з протиправної легалізації громадян РФ на території Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБ України.

«За версією слідства, механізм незаконної натуралізації організував громадянин України. Оборудка проходила у два етапи та відбувалася за участю посадовців органів юстиції однієї з європейських країн, а також іноземних адвокатів і нотаріусів. Спочатку українець підшуковував клієнтів на території Росії та виготовляв для замовників фальсифіковані документи, що дають право на отримання громадянства країни ЄС за прискореною процедурою»СБУ, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що потім через корупційні зв'язки зі співробітниками органів юстиції та адвокатами іноземної держави організатор оборудки забезпечував позитивний розгляд заявок, складання іспитів на знання мови, прийняття присяги та інших передбачених процедур. За попередньою інформацією, в такий спосіб легалізовували понад 100 росіян щомісяця.

Під час слідчих дій правоохоронці вилучили докази масштабної протиправної діяльності, зокрема матеріали з незаконної легалізації для більш як тисячі громадян РФ та країн СНД.

Тривають оперативно-слідчі заходи. Встановлюються всі обставини справи та інші особи, причетні до оборудки, у тому числі й іноземці.