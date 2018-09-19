СБУ оголосила в розшук «прем'єр-міністра ЛНР»



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Фото: СБУ

За інформацією ЗМІ, йдеться про Сергія Козлова, голову так званої ради міністрів «ЛНР»

Служба безпеки України оголосила в розшук «прем'єр-міністра так званої ЛНР», який переховується від українського правосуддя на тимчасово окупованій території Луганської області.

Про це повідомляється в середу, 19 вересня, на сторінці СБУ у Facebook.

Зазначається, що зрадник раніше обіймав посаду полковника Служби цивільного захисту.

«Він настільки перейнявся ідеями незалежності «народа Донбасса», що спочатку очолив «штаб народної міліції ЛНР», а потім став «прем`єр-міністром» бандитів», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що тепер чоловіка оголошено у розшук. Матеріали кримінального провадження, відкритого за злочини проти основ національної та громадської безпеки, скеровано до суду.

За інформацією ЗМІ, йдеться про Сергія Козлова, голову так званої ради міністрів «ЛНР», який після вбивства в Донецьку голови «ДНР» Олександра Захарченка повідомив, що тимчасово залишає територію «ЛНР» «із метою безпеки».