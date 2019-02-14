СБУ перевірить причетність генерала Доценка до вбивства Гандзюк



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Данило Доценко

В СБУ пообіцяли провести судові експертизи з використанням поліграфа

Служба безпеки України «ретельно перевірить« заяву підозрюваного в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк голови Херсонської облради Владислава Мангера про причетність до даного злочину співробітника СБУ Данила Доценка.

Про це повідомляє прес-служба СБУ на сторінці в Facebook.

У відомстві заявили, що «цією заявою підозрюваний виключно намагається уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин«.

Разом з тим, в СБУ повідомили, що твердження Мангера буде ретельно перевірено в ході досудового розслідування кримінальної справи за фактом умисного вбивства Гандзюк, в «тому числі шляхом проведення (в разі задоволення судом відповідних клопотань органу досудового розслідування) судових психологічних експертиз з використанням комп'ютерного поліграфа, в разі отримання відповідної згоди від Мангера та інших осіб, про причетність до злочину яких він вказує«.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив невстановленою речовиною керуючу справами виконкому міської ради та громадську активістку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Через місяць громадська активістка померла в результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвилася в результаті великих хімічних опіків тіла.

7 серпня 2018 року були затримані двоє громадян України, які за версією слідства є співучасниками організації замаху - Володимир Васянович та Сергій Торбін. Прокурор зазначив, що на них як співучасників замаху на Гандзюк вказують свідчення інших учасників справи - Горбунова і Вишневського.

В ході суду над Владиславом Мангер, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк, сам подозреваемій заявив, що вбивство активістки організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко. Але, у СБУ спростовують заяву Мангера і кажуть, що винний голова Херсонської облради.