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    СБУ повідомила про підозру ще двом представникам російських спецслужб

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    СБУ повідомила про підозру ще двом представникам російських спецслужб - СБУ повідомила про підозру ще двом представникам російських спецслужб
    СБУ повідомила про підозру ще двом представникам російських спецслужб

    Російські спецслужби планували отримати від українця допомогу у проведенні підривної діяльності проти України

    Служба безпеки України повідомляє, що її слідчі оголосили підозру ще двом представникам російських спецслужб.

    Співробітників ГУ Генштабу збройних сил Росії та ФСБ підозрюють у підбурюванні українських громадян до вчинення державної зради.

    «У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ встановили, що у липні 2019 року офіцер 3-го оперативного відділу 316-го розвідувального центру Головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії підбурював громадянина України до вчинення державної зради на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності й недоторканності. Російський розвідник діяв за попередньою змовою з колишнім співробітником головного управління СБУ в АР Крим, який після анексії півострова зрадив військовій присязі та перейшов на службу до ФСБ РФ», – заявили в СБУ.

    Російські спецслужби планували отримати від українця допомогу у проведенні підривної діяльності проти України, зокрема через збір та передачу відомостей військового характеру щодо Збройних сил України, додали у відомстві.

    Раніше цього тижня у СБУ заявили, що повідомили про підозру іншому російському розвіднику, який, за даними спецслужби, схилив до державної зради заступника керівника протоколу прем’єр-міністра України.

    Крим СБУ ФСБ
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