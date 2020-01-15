СБУ проводить обшуки у керівника податкової Верланова



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Сергій Верланов г арантує правоохоронним органам повне співробітництво

Обшуки у Верланова проходять у справі про тіньову схему в податковій

Служба безпеки України проводить обшук у голови Державної податкової служби Сергія Верланова. Про це пишуть українські ЗМІ з посиланням на джерела в СБУ.

За даними джерел, обшуки проводяться в рамках викриття масштабної тіньової схеми. Обшуки також проходять у податківців в декількох областях України.

Нагадаємо, раніше СБУ оприлюднила реліз, в якому йдеться про ліквідацію схеми, за якою податківці щомісяця виводили у тінь більше 500 млн гривень. Співробітники податкової сприяли ряду «конвертаційно-транзитних» груп в обході автоматизованого моніторингу оцінки ризику, а також в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Передбачається, що податківці діяли в інтересах IT-підприємств.

До цього повідомлялося про відсторонення керівництва податкової в Одеській області після того, як НАБУ зафіксувало пропозицію 25 тисяч доларів хабараз боку в. о. начальника обласного управління ДПС. Хабар пропонувався голові структурного підрозділу регіональної прокуратури.

«Почуте і побачене є неприпустимим. Будь-які прояви корупції та зловживань у лавах податкової будуть викорінені... Відсторонюю усе керівництво ДПС в Одеській області від виконання обов’язків та ініціюю внутрішнє службове розслідування стосовно вказаних фактів», - зазначив Верланов.

Він додав, що також починає перевірку керівного складу центрального апарату ДПС та територіальних органів ДПС на предмет корупції.

«Гарантую НАБУ та іншим правоохоронним органам повне співробітництво та буду вдячний за інформацію, яка дозволить ДПС очистити свої лави від нечесних та корумпованих співробітників», - написав Верланов.