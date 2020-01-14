Главу податкової Одещини спіймали на хабарі в $25 тисяч: НАБУ показало приховане відео



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Чеботарьова Наталія Фото: з відкритих джерел

Керівника одеської податкової затримали за спробу підкупити співробітника прокуратури

Виконувача обов’язків начальника Головного управління Державної податкової служби в Одеській області викрили на пропозиції хабара у розмірі 25 тисяч доларів керівнику підрозділу регіональної прокуратури.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

«Слідство встановило, що очільник регіональної ДПС запропонувала керівнику структурного підрозділу прокуратури цього ж регіону щомісячно надавати неправомірну вигоду у 25 тис. дол. США. У відповідь той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов’язаній із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, в т.ч. кримінальної», - йдеться у повідомленні.

13 січня детективи бюро повідомили цій особі про підозру у вчиненні злочину.

Правоохоронці зафіксували факт надання хабара. Зі слів підозрюваних, ця неправомірна вигода «мала стати першим траншем у подальшій «взаємодії» з посадовцем регіональної прокуратури».

За інформацією із відкритих джерел, виконує обов’язки керівника регіональної податкової Чеботарьова Наталія.

Також у місцевому виданні «Думська» стверджують, що Чеботарьова намагалась підкупити голову управління нагляду за дотримання законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності обласної прокуратури Михайла Сербіна.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу. Також слідство встановлює інших осіб, які можуть бути причетними до злочину.

Як повідомили в НАБУ, розслідування цієї справи ведеться з грудня минулого року.