СБУ розслідує, хто перший розкрив особистість агента Катерини

Хто буде покараний за розкриття особистості легендарного агента НАБУ?

Служба безпеки України розслідує розкриття особистих даних агентів Національного антикорупційного бюро. Про це у коментарі «Главкому» повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко. «СБУ проводить розслідування щодо розкриття особистостей агентів НАБУ. Який буде результат – важко



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Фото ТСН Агент Катерина

Хто буде покараний за розкриття особистості легендарного агента НАБУ?

Служба безпеки України розслідує розкриття особистих даних агентів Національного антикорупційного бюро. Про це у коментарі «Главкому» повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

«СБУ проводить розслідування щодо розкриття особистостей агентів НАБУ. Який буде результат – важко сказати», - зазначив він.

На уточнююче запитання «Главкома» про те, чи може бути генеральний прокурор покараний за розкриття особистості агента Катерини (яка зіграла ключову роль у «справі Розенблата»), Кривенко дипломатично відповів: «Хай розслідують. Будуть підстави – хай притягають до відповідальності».

Як повідомлялось, прізвище агента Катерини розкрила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, коментуючи обшуки у агента НАБУ. «Були обшуки. Катерина Сікорська», - сказала вона.

Після цього Луценко заявив, що прізвище свого агента начебто першим оприлюднило НАБУ.