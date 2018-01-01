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    СБУ розслідує, хто перший розкрив особистість агента Катерини

    Хто буде покараний за розкриття особистості легендарного агента НАБУ?
    Служба безпеки України розслідує розкриття особистих даних агентів Національного антикорупційного бюро. Про це у коментарі «Главкому» повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко. «СБУ проводить розслідування щодо розкриття особистостей агентів НАБУ. Який буде результат – важко
    • Сьогодні, 17:19
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    Агент Катерина
    Фото ТСН
    Агент Катерина

    Хто буде покараний за розкриття особистості легендарного агента НАБУ?

    Служба безпеки України розслідує розкриття особистих даних агентів Національного антикорупційного бюро. Про це у коментарі «Главкому» повідомив заступник голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Володимир Кривенко.

    «СБУ проводить розслідування щодо розкриття особистостей агентів НАБУ. Який буде результат – важко сказати», - зазначив він.

    На уточнююче запитання «Главкома» про те, чи може бути генеральний прокурор покараний за розкриття особистості агента Катерини (яка зіграла ключову роль у «справі Розенблата»), Кривенко дипломатично відповів: «Хай розслідують. Будуть підстави – хай притягають до відповідальності».

    Як повідомлялось, прізвище агента Катерини розкрила речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, коментуючи обшуки у агента НАБУ. «Були обшуки. Катерина Сікорська», - сказала вона.

    Після цього Луценко заявив, що прізвище свого агента начебто першим оприлюднило НАБУ. 

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