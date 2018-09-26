СБУ відхрестилася від проведення «незрозумілих навчань» на Івано-Франківщині



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«Інформація щодо проведення СБУ у районі Яремчанської міської ради «якихось незрозумілих дій» не відповідає дійсності», - заявили в СБУ

СБУ спростувала інформацію щодо проведення 26 вересня на Івано-Франківщині заходів із залученням спецпризначенців.

Про це повідомляється на сторінці Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області в Facebook.

«У Івано-Франківській області Службою безпеки України сьогодні не проводяться ані антитерористичні навчання, ані слідчі дії із залученням спецпризначенців. Інформація, поширена деякими ЗМІ, щодо проведення СБУ у районі Яремчанської міської ради Івано-Франківської області «якихось незрозумілих дій» із залученням спеціальної техніки не відповідає дійсності», - заявили в СБУ.

Підкреслюється, що Служба безпеки заздалегідь через ЗМІ попереджає громадян про заплановані антитерористичні навчання для уникнення поширення чуток та паніки.

«Просимо звернути увагу на повідомлення Міністерства оборони України про те, що в ці дні тривають військові навчання «Козацька воля – 2018», один з таких етапів за участі десантних підрозділів проходив у Карпатах», - додали в СБУ.