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    СБУ відзвітувала, як захищала інформацію ЦВК під час виборів

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    21 липня в Україні пройшли вибори до Верховної Ради - СБУ відзвітувала, як захищала інформацію ЦВК під час виборів
    21 липня в Україні пройшли вибори до Верховної Ради

    Міжнародні спостерігачі високо оцінили роботу Служби безпеки України

    СБУ забезпечила кібербезпеку інформаційної інфраструктури Центральної виборчої комісії України під час проведення виборів до Верховної Ради та підрахунку голосів.

    Про це 26 липня повідомляє пресцентр СБУ.

    «Завдяки скоординованим діям  із співробітниками Центральної виборчої комісії, Кіберполіції та Держспецзв'язку, фахівці СБУ забезпечили належний рівень кібербезпеки та мінімізували загрози надійному і безпечному функціонуванню Єдиної інформаційної автоматизованої системи «Вибори» та автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців».  Це дозволило громадянам України у повній мірі реалізувати свої конституційні права», - заявили в СБУ.

    Зазначається, що міжнародні спостерігачі високо оцінили роботу Служби безпеки України щодо забезпечення безпеки виборчого процесу в інформаційному та кібернетичному просторі.

    Нагадаємо, Центральна виборча комісія станом на 10 ранку п’ятниці, 26 липня, опрацювала 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу.

    До парламенту нового скликання проходять п’ять партій.

    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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