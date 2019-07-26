ЦВК опрацювала 100% протоколів
Робота над опрацюванням протоколів завершилася
Партія «Слуга народу» набирає 43,16% голосів
Центральна виборча комісія станом на 10 ранку п’ятниці, 26 липня, опрацювала 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу.
До парламенту нового скликання проходять п’ять партій.
Голоси виборців розподіляються таким чином:
- «Слуга народу» - 43,16%;
- «Опозиційна платформа - За життя» - 13,05%;
- ВО «Батьківщина» - 8,18%;
- «Європейська солідарність» - 8,10%;
- «Голос» - 5,82%.
Нагадаємо, в громадянській мережі «Опора» повідомили, що технологія двійників, яку використовували на позачергових парламентських виборах 21 липня, завадила перемогти шістьом кандидатам від партії «Слуга народу».
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Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
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Слуга народу43.16%
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ОПЗЖ13.05%
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Батьківщина8.18%
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Європейська солідарність8.10%
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Голос5.82%
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Радикальна партія Олега Ляшка4.01%
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Сила і честь3.82%
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Опозиційний блок3.03%
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Українська стратегія Гройсмана2.41%
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Партія Шарія2.23%
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Свобода2.16%
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Громадянська позиція1.04%
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Партія зелених України0.66%
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Самопоміч0.62%
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Аграрна партія України0.51%
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Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі0.46%
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Сила людей0.19%
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Сила права0.14%
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Патріот0.11%
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Соціальна справедливість0.11%
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Факел0.05%
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Незалежність0.05%