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    Новини

    ЦВК опрацювала 100% протоколів

    • Розсилка
    Робота над опрацюванням протоколів завершилася - ЦВК опрацювала 100% протоколів
    Робота над опрацюванням протоколів завершилася

    Партія «Слуга народу» набирає 43,16% голосів

    Центральна виборча комісія станом на 10 ранку п’ятниці, 26 липня, опрацювала 100% електронних протоколів окружних виборчих комісій по багатомандатному виборчому округу.

    До парламенту нового скликання проходять п’ять партій.

    Голоси виборців розподіляються таким чином:

    • «Слуга народу» - 43,16%;
    • «Опозиційна платформа - За життя» - 13,05%;
    • ВО «Батьківщина» - 8,18%;
    • «Європейська солідарність» - 8,10%;
    • «Голос» - 5,82%.
    Дострокові вибори у Верховну Раду 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Слуга народу
      43.16%
    • ОПЗЖ
      13.05%
    • Батьківщина
      8.18%
    • Європейська солідарність
      8.10%
    • Голос
      5.82%
    • Радикальна партія Олега Ляшка
      4.01%
    • Сила і честь
      3.82%
    • Опозиційний блок
      3.03%
    • Українська стратегія Гройсмана
      2.41%
    • Партія Шарія
      2.23%
    • Свобода
      2.16%
    • Громадянська позиція
      1.04%
    • Партія зелених України
      0.66%
    • Самопоміч
      0.62%
    • Аграрна партія України
      0.51%
    • Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі
      0.46%
    • Сила людей
      0.19%
    • Сила права
      0.14%
    • Патріот
      0.11%
    • Соціальна справедливість
      0.11%
    • Факел
      0.05%
    • Незалежність
      0.05%
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