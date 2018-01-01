СБУ викрила багатомільйонні розкрадання на запчастинах в «Укрзалізниці»

Закуплена продукція не відповідала вимогам якості та мала невідоме походження

Служба безпеки викрила багатомільйонні розкрадання коштів під час закупівлі запасних частин співробітниками «Укрзалізниці». Про це повідомила прес-служба СБУ. Йдеться про закупівлю запчастин до вантажних вагонів на загальну суму майже 400 мільйонів гривень. Закуплена продукція не відповідала вимогам якості та мала невідоме



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закуплена продукція не відповідала вимогам якості та мала невідоме походження

Служба безпеки викрила багатомільйонні розкрадання коштів під час закупівлі запасних частин співробітниками «Укрзалізниці».

Про це повідомила прес-служба СБУ.

Йдеться про закупівлю запчастин до вантажних вагонів на загальну суму майже 400 мільйонів гривень. Закуплена продукція не відповідала вимогам якості та мала невідоме походження.

Частину деталей, зокрема, реставрували із вживаних запчастин, однак в документах їх позначали як нову продукцію.

«За місцем реєстрації комерційних структур реальна господарська діяльність не здійснювалася, офісні, виробничі та складські приміщення були відсутні», — наголосили в СБУ.

Профільні експерти зробили висновки, що використання запчастин неналежної якості на вантажних вагонах, 84% із яких експлуатуються з понад нормативним терміном служби, може призвести до дестабілізації роботи залізниці та аварій.

В рамках цієї справи Нацполіція проводить слідчі дії у підрозділах та філіях Укрзалізниці в Києві, Дніпропетровській, Харківській та Львівській областях.

У листопаді 2017 року Генеральна прокуратура України спільно з Національною поліцією провела близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі про зловживання на залізниці.