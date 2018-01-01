СБУ викрила чиновників, які роздали своїм родичам понад 3 га землі біля Азовського моря

За висновками експертів, зловмисники завдали збитків інтересам громади на суму понад 22 млн грн

У Донецькій області викрили посадовців, які у 2010-2012 рр. незаконно виділили понад три гектари земельних ділянок на узбережжі Азовського моря. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці задокументували, що депутати сільради та чиновники місцевого відділу Держгеокадастру протягом двох років незаконно виділили понад 30 земельних ділянок по



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Берех Азовського моря - коса Пересип

За висновками експертів, зловмисники завдали збитків інтересам громади на суму понад 22 млн грн

У Донецькій області викрили посадовців, які у 2010-2012 рр. незаконно виділили понад три гектари земельних ділянок на узбережжі Азовського моря.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці задокументували, що депутати сільради та чиновники місцевого відділу Держгеокадастру протягом двох років незаконно виділили понад 30 земельних ділянок по десять соток кожна у селі Білосарайська коса.

Посадовці штучно нарощували територію коси, підсипаючи на ділянки будівельні відходи та сміття.

Зазначається, що власниками незаконних ділянок ставали родичі та спільники чиновників. Оперативники спецслужби встановили, що потім земля реалізовувалася посадовцями за ринковими цінами у $5-10 тис. за сотку.

Отримані гроші витрачалися учасниками оборудки на будівництво котеджів, готелів на узбережжі Азовського моря, придбання елітної нерухомості та виводилися за кордон, зокрема до Росії.

За висновками експертів, зловмисники завдали збитків інтересам громади на суму понад 22 млн грн.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів справи СБУ знайшло комп’ютерну техніку, землевпорядну документацію, чорнові записи, які підтверджують проведення оборудки із земельними ділянками.

Депутату сільради та колишньому посадовцю Держгеокадастру повідомили про підозру у скоєнні злочину. Вирішується питання щодо обрання стосовно них запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших службових осіб, причетних до оборудки, та вирішується питання щодо відшкодування на користь громади понад 22 млн грн.