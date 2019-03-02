СБУ викрила на хабарах керівництво Одеського СІЗО



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Співробітники СБ України з’ясували, що посадовці для тиску на ув’язнених штучно утримували їх у карцері

Служба безпеки арештувала двох підозрюваних у хабарництві

Співробітники СБУ викрили на систематичних хабарах керівництво Одеського слідчого ізолятора. Як повідомляє у суботу прес-служба СБУ, оперативники встановили, що зловмисники систематично вимагали від засуджених та їхніх родичів неправомірну вигоду за «пом’якшення» умов відбування покарання.

«Співробітники СБ України з’ясували, що посадовці для тиску на ув’язнених штучно утримували їх у карцері або переводили у камери, де їм погрожували фізичною розправою так звані "смотрящі", які працювали на адміністрацію закладу», - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що під час досудового слідства правоохоронці задокументували факт утримання в карцері одного із підозрюваних, з якого зловмисники вимагали 2 тисячі доларів США. Його родичі мали перерахувати цю суму на банківську картку.

«Попередня перевірка встановила, що тільки за 2018 рік на цю картку було перераховано понад 2,3 млн грн», - повідомили в спецслужбі.

Зазначається, що в ході проведення санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили банківські картки, мобільні телефони, 1 тисячу доларів та 60 тис. грн і «документацію, яка підтверджує протиправні дії працівників пенітенціарної системи».

«Двох зловмисників затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», - повідомили в СБУ, не уточнивши посад затриманих.

Триває досудове слідство, яке здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в м. Миколаїв. Операція проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Одеського гарнізону.