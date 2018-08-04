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    Новини

    СБУ викрила прикордонника на сприянні контрабанді до Росії

    • Розсилка
    СБУ викрила прикордонника на сприянні контрабанді до Росії

    Посадовець спільно з місцевим мешканцем організували механізм контрабанди поза пунктами пропуску

    У рамках розпочатого кримінального провадження, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та Головного слідчого управління Служби безпеки України, викрили інспектора Сумського прикордонного загону на сприянні контрабанді товарів народного вжитку до Росії.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з місцевим мешканцем організували механізм контрабанди поза пунктами пропуску в Сумській області до країни-агресора.

    Для безперешкодного функціонування нелегального «бізнесу» зловмисники неодноразово надавали неправомірну вигоду у великих розмірах, посадовій особі Держприкордонслужби, яка займає відповідальне становище.

    Оперативники спецслужби задокументували, що в оборудці також приймали участь мешканці одного із прикордонних населених пунктів області. Громадяни, використовуючи територію власних приватних помешкань та земельних ділянок, здійснювали систематичне незаконне переміщення товарів народного вжитку до Росії та у зворотному напрямі.

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    СБУ викрила прикордонника на сприянні контрабанді до Росії
    СБУ викрила прикордонника на сприянні контрабанді до Росії
    СБУ викрила прикордонника на сприянні контрабанді до Росії

    Співробітники СБ України затримали інспектора після чергового надання неправомірної вигоди посадовцю прикордонної служби.

    Затриманому та організатору контрабандної схеми повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

    Щодо затриманого посадовця Держприкордонслужби судом обрано запобіжний захід.

    Тривають слідчі дії.

    прикордонники Росія СБУ контрабанда Сумщина
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