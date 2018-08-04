СБУ викрила прикордонника на сприянні контрабанді до Росії



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Посадовець спільно з місцевим мешканцем організували механізм контрабанди поза пунктами пропуску

У рамках розпочатого кримінального провадження, співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю та Головного слідчого управління Служби безпеки України, викрили інспектора Сумського прикордонного загону на сприянні контрабанді товарів народного вжитку до Росії.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що посадовець спільно з місцевим мешканцем організували механізм контрабанди поза пунктами пропуску в Сумській області до країни-агресора.

Для безперешкодного функціонування нелегального «бізнесу» зловмисники неодноразово надавали неправомірну вигоду у великих розмірах, посадовій особі Держприкордонслужби, яка займає відповідальне становище.

Оперативники спецслужби задокументували, що в оборудці також приймали участь мешканці одного із прикордонних населених пунктів області. Громадяни, використовуючи територію власних приватних помешкань та земельних ділянок, здійснювали систематичне незаконне переміщення товарів народного вжитку до Росії та у зворотному напрямі.

Співробітники СБ України затримали інспектора після чергового надання неправомірної вигоди посадовцю прикордонної служби.

Затриманому та організатору контрабандної схеми повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Щодо затриманого посадовця Держприкордонслужби судом обрано запобіжний захід.

Тривають слідчі дії.