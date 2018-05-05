СБУ виявила на Донбасі нові зразки російської зброї

Правоохоронці виявили схрон з реактивним піхотним вогнеметом «Джміль» і малий розвідувальний безпілотний літальний апарат

Співробітники військової контррозвідки СБУ, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, виявили в Донецькій і Луганській областях засоби ураження російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Із схрону, який був обладнаний поблизу селищ Залізна Балка і Павлопіль в Донецькій області, правоохоронці вилучили реактивний



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Фото прес-центру СБУ

Правоохоронці виявили схрон з реактивним піхотним вогнеметом «Джміль» і малий розвідувальний безпілотний літальний апарат

Співробітники військової контррозвідки СБУ, залучені до проведення операції Об'єднаних сил, виявили в Донецькій і Луганській областях засоби ураження російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Із схрону, який був обладнаний поблизу селищ Залізна Балка і Павлопіль в Донецькій області, правоохоронці вилучили реактивний піхотний вогнемет «Джміль». Оперативники спецслужби також виявили малий розвідувальний безпілотний літальний апарат, що знаходиться на озброєнні підрозділів ЗС РФ», - йдеться в повідомленні.

Також у СБУ розповіли, що в покинутому будинку в селищі Камишне Луганської області оперативники спецслужби виявили ручну оборонну ударно-дистанційну гранату РГО-1, три запали до гранат РГО і чотири міни МОН-50. За висновками експертів, зазначені засоби ураження на озброєнні українських військових не знаходяться.

Відповідні матеріали долучено до кримінального провадження за 2 ч. ч. і 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, 1 ч. ч. і 2 ст. 438 Кримінального кодексу України як докази російської присутності в окремих районах Донецької і Луганської областей.