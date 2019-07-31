СБУ взялася за Портнова і перевіряє, який проект постанови він готував на початку окупації Криму



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Заступник глави адміністраціїї президента Януковича Андрій Портнов після повернення в Україну. Фото Страна.ua

Колишній заступник глави адміністраціїї президента Януковича проходить у справі про державну зраду

Херсонський міський суд надав Головному управлінні СБУ в Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозаписів перемовин радника Путіна Сергія Глазьєва, в яких згадується колишній заступник глави адміністраціїї президента Януковича Андрій Портнов.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу суду від 26 липня.

СБУ зацікавилася публікацією у ЗМІ під назвою «Проект постановления ВР АРК во время начала окупации готовил Портнов», де міститься інформація щодо можливої причетності колишнього високопосадовця часів Януковича до підготовки тексту постанови, яку в подальшому прийняла Верховна Рада Автономної Республіки Крим на виправдання та прикриття тимчасової окупації території України Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Ця інформація випливає з розмов між радником Путіна Сергія Глазьєва і ймовірно Головою Верховної Ради АРК Володимиром Константиновим, яку 1 березня 2014 року зафіксувала українська розвідка.

Сергій Глазьєв. Фото з відкритих джерел

У розмові Глазьєв повідомляє співрозмовнику, що Верховна Рада АРК має ухвалити якусь постанову, яку підготував Андрій Портнов. І пояснює, що потрібно прийняти цей документ, «щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом». Ось витяг з розмови:

Глазьєв: «Володимире Андрійовичу, ось я надіслав папір, це у нас так би мовити, погоджено. Значить, у мене прохання, як буде можливість, прийняти постанову Верховної Ради».

Володимир Андрійович: «А вам для чого вона потрібна?»

Глазьєв: «А вона нам потрібна на зовнішньополітичному рівні для того, щоб було зрозуміло, що не вся Україна прямо-таки хоче підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Володимир Андрійович: «Я розберуся завтра».

Глазьєв: «Значить, це готував ... готували юристи українські, які, так би мовити, добре там знають Конституцію, інше. Ну, я можу вам сказати, хто, Портнов готував, який заступник голови Адміністрації Президента України був. (...) Тому що, ви розумієте, там зараз Рада безпеки ООН збереться, там ця ситуація починає виходити в міжнародне правове поле і нам дуже важлива позиція ваша щодо Угоди про асоціацію з Євросоюзом, щоб було зрозуміло, що ця асоціація суперечить українській Конституції».

Доступ до аудіозаписів СБУ отримала у рамках розслідування за ч. 1 ст. 111 КК України («Державна зрада»).

Крім цього, СБУ з’ясувала, що наразі кримінальне провадження щодо радника Путіна Сергія Глазьєва зупинено Головною військовою прокуратурою через те, що підозрюваного оголошено у розшук.

Як повідомляв «Главком», 19 травня 2019 року в Україну після п'ятирічної відсутності повернувся колишній заступник голови адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов.

21 травня Портнов подав до Державного бюро розслідувань першу заяву із звинуваченням експрезидента Петра Порошенка у скоєнні державної зради, спробі захоплення державної влади та перевищенні влади і службових повноважень.