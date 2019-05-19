Портнов повернувся в Україну
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Портнов 19 травня у своєму телеграм-каналі опублікував фото з київського аеропорту
Портнов не був в Україні більше п'яти років
В Україну після п'ятирічної відсутності повернувся колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов.
Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, опублікувавши фото, на якому стоїть біля терміналу аеропорту «Київ».
«Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!» - написав Портнов.
Колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш повідомила на своїй сторінці у Facebook, що «Портнов вдома».
Як відомо, у квітні Портнов сказав, що збирається повернутися в Україну.
Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.
Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.
Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.
Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном.