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    Портнов повернувся в Україну

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    <p>Портнов 19 травня у своєму телеграм-каналі опублікував фото з київського аеропорту</p> - Портнов повернувся в Україну

    Портнов 19 травня у своєму телеграм-каналі опублікував фото з київського аеропорту

    Портнов не був в Україні більше п'яти років

    В Україну після п'ятирічної відсутності повернувся колишній заступник голови Адміністрації президента-втікача Віктора Януковича Андрій Портнов.

    Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі, опублікувавши фото, на якому стоїть біля терміналу аеропорту «Київ».

    «Друзі, більше п'яти років я не був у своїй країні. І сьогодні хочу дати впевнений сигнал тисячам людей, які залишили Україну, - пора повертатися, будувати і відновлювати. Привіт, моя дорога Батьківщина!» - написав Портнов.

    Колишній міністр юстиції з команди Віктора Януковича Олена Лукаш повідомила на своїй сторінці у Facebook, що «Портнов вдома».

    Як відомо, у квітні Портнов сказав, що збирається повернутися в Україну.

    Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський заявив, що Портнов не має відношення до команди новообраного президента України Володимира Зеленського.

    Раніше журналіст проекту «Наші Гроші» Юрій Ніколов повідомив про зв'язок Зеленського з Портновим.

    Під час президентства Януковича Портнов був заступником голови Адміністрації президента, він брав участь у написанні так званих «диктаторських законів», курував в АП правові питання.

    Після Революції гідності Портнов знаходився за кордоном.

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