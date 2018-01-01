СБУ заблокувала розповсюдження шпигунської програми для телефонів

Група зловмисників в Україні розробила програму для прихованого зняття інформації з мобільних пристроїв

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою заблокували розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке призначалося для віддаленого негласного отримання інформації з мобільних терміналів. Про це повідомляє прес-центр СБУ. «Оперативники СБ України встановили, що група зловмисників з різних регіонів України розробила



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Хакери перехоплювали телефонні розмови, СМС- та ММС-листування

Група зловмисників в Україні розробила програму для прихованого зняття інформації з мобільних пристроїв

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою заблокували розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке призначалося для віддаленого негласного отримання інформації з мобільних терміналів. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Оперативники СБ України встановили, що група зловмисників з різних регіонів України розробила програму для прихованого зняття інформації з мобільних пристроїв. Свої «послуги» вони продавали клієнтам через спеціально створені веб-ресурси. Замовник, заповнивши на сайті відповідну заявку, отримував спочатку тестовий доступ до «сервісу». Йому надходило посилання, яке він мав фізично «закачати» на телефон потрібної йому особи. Програма запускалася автоматично при включенні мобільного телефону, не виявляла ознак активності під час роботи та діяла приховано від власника», - інформують у СБУ.

За даними Служби безпеки, можливості хакерського забезпечення дозволяли перехоплювати телефонні розмови, СМС- та ММС-листування, фіксувати місцезнаходження абонента, «знімати» спілкування через популярні месенджери та електронну пошту, надавали доступ до фото- і відеофайлів, що зберігаються на мобільному пристрої.

«Усі отримані дані зберігалися для клієнта в «особистому кабінеті» на веб-ресурсах зловмисників. Для постійного користування «сервісом» замовник повинен здійснити оплату на необхідний йому термін через електронні платіжні системи», - повідомляють у СБУ.

Співробітники Управління СБУ в Харківській області провели низку обшуків в офісах та за місцями мешкання учасників групи, під час яких вилучили докази протиправної діяльності зловмисників.

За висновками фахівців, виявлене програмне забезпечення, встановлене на мобільному пристрої, є спеціальним технічним засобом негласного отримання інформації.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 359 (незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) та ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення фігурантам справи підозри в скоєнні злочинів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.