СБУ затримала бойовика транснаціонального наркоугруповання «Хімпром»



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Зловмисник намагався втекти в Крим для уникнення кримінальної відповідальності Фото: СБУ

Затриманий здійснював залякування свідків протиправної діяльності наркоугруповання

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ затримали одного з активних членів «силового блоку» транснаціонального наркоугруповання «Хімпром».

Про це 27 вересня повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали бойовика у пункті пропуску «Каланчак» на адміністративному кордоні з тимчасово анексованим Кримом.

«Зловмисник намагався втекти на півострів для уникнення кримінальної відповідальності. Раніше було встановлено, що затриманий безпосередньо здійснював залякування свідків протиправної діяльності наркоугруповання, зокрема через підпалювання квартир та обстріли приватних будинків з гранатометів», - заявили в СБУ.

За інформацією спецслужби, після «карантину» в Криму організатори планували повернути зловмисника до активної «діяльності» в інтересах наркосиндикату.

«Наразі бойовику оголошено підозру у вчиненні злочину за ст. 255 (створення злочинної організації) Кримінального кодексу України. Матеріали направлено до суду для обрання запобіжного заходу», - повідомили в СБУ.

Як відомо, у травні та у липні поточного року в межах спецоперації з протидії транснаціональній організованій злочинності співробітниками СБУ було затримано та заарештовано 28 активних членів наркоорганізації «Хімпром».

У ході проведення слідчих дій вилучено майже 10 млн доларів, зброю, наркотичні засоби, викрито та припинено діяльність підпільної нарколабораторії, в якій щомісячно виготовлялось більше ніж 200 кг наркотичних засобів.