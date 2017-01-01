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    СБУ затримала бойовика, який катував українських заручників

    СБУ задокументувала, що бойовик брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники
    Співробітники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою затримали у Міловому на Луганщині бойовика терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ. У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що
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    <p>Затриманий українськими правоохоронцями бойовик &laquo;ЛНР&raquo;</p>

    Затриманий українськими правоохоронцями бойовик «ЛНР»

    СБУ задокументувала, що бойовик брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники

    Співробітники Служби безпеки України спільно з Головною військовою прокуратурою затримали у Міловому на Луганщині бойовика терористичної організації «ЛНР». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

    У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України, правоохоронці встановили, що уродженець Луганської області тривалий час входив до незаконних збройних формувань терористів «Рим» та «Перша козача сотня ім. С. Синельникова», де був особистим помічником ватажків угруповання», - інформують у СБУ.

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    Під час досудового слідства співробітники СБУ задокументували, що бойовик брав участь у катуванні українських військових, взятих терористами у заручники. Він також за вказівкою російських кураторів конвоював бранців на територію РФ.

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    СБУ затримала бойовика, який катував українських заручників
    СБУ затримала бойовика, який катував українських заручників

    «Оперативники спецслужби з’ясували, що бойовик вирішив залишити незаконне угруповання та виїхати на територію, підконтрольну українській владі. Він навіть зареєструвався як вимушений переселенець для отримання соціальних виплат від України. Правоохоронці затримали зловмисника під час зняття з банкомата нарахованої суми», - повідомили у СБУ.

    Триває досудове слідство.

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