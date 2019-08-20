СБУ затримала радикала, який планував теракт на концерті «Кварталу 95»



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Правоохоронці вилучили гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини Фото: Пресцентр СБУ

19-річний сумчанин, який входить до радикального молодіжного угруповання, за даними СБУ, планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей

На Сумщині Служба безпеки України попередила провокації під час масових акцій напередодні Дня Незалежності.

Про це 20 серпня повідомляє пресцентр СБУ.

«Співробітники спецслужби під процесуальним керівництвом прокуратури затримали 19-річного сумчанина, який входить до радикального молодіжного угруповання, що разом зі спільниками планував підірвати боєприпаси та вибухівку у місцях масового скупчення людей», - заявили в СБУ.

Повідомляється, що правоохоронці вилучили за місцями проживання зловмисників гранату Ф-1, боєприпаси та вибухові речовини.

Наразі слідство перевіряє версію щодо підготовки провокаційних акцій під час масових заходів, у тому числі в культових приміщеннях, а також під час урочистостей з нагоди святкування Дня Прапора та проведення концерту Kvartal Fest 23 серпня на території Сумщини.

«Підготовлено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів. Триває досудове слідство», - заявили в СБУ.

Як відомо, 23 серпня у селищі Підопригори на Сумщині планувався всеукраїнський фестиваль Kvartal Fest 2019, де мала виступати Студія «Квартал 95».