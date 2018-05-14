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    СБУ затримала у Харкові продавців зброї

    • Сьогодні, 20:38
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    Двоє харків'ян продавали патрони до автомата і кулемета Калашникова, самозарядний карабін СКС, а також бойові гранати

    Служба безпеки України припинила незаконний збут вивезених з Донбасу зброї і боєприпасів. Про це повідомляє СБУ в понеділок, 14 травня.

    Зазначається, що два жителі Харкова продавали патрони до автомата і кулемета Калашникова, самозарядний карабін СКС, а також бойові гранати. СБУ задокументувала декілька фактів незаконної реалізації зброї представникам кримінальних кіл.

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    СБУ затримала у Харкові продавців зброї
    СБУ затримала у Харкові продавців зброї
    СБУ затримала у Харкові продавців зброї

    «Співробітники СБ України затримали двох зловмисників в обласному центрі під час спроби збуту двох гранат Ф-1, РГД-5 і патронів калібру 7,62 мм. Затриманим оголосили про підозру в учиненні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

    Співробітники СБУ продовжують невідкладні слідчо-оперативні дії.

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