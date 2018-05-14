СБУ затримала у Харкові продавців зброї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Двоє харків'ян продавали патрони до автомата і кулемета Калашникова, самозарядний карабін СКС, а також бойові гранати

Служба безпеки України припинила незаконний збут вивезених з Донбасу зброї і боєприпасів. Про це повідомляє СБУ в понеділок, 14 травня.

Зазначається, що два жителі Харкова продавали патрони до автомата і кулемета Калашникова, самозарядний карабін СКС, а також бойові гранати. СБУ задокументувала декілька фактів незаконної реалізації зброї представникам кримінальних кіл.

«Співробітники СБ України затримали двох зловмисників в обласному центрі під час спроби збуту двох гранат Ф-1, РГД-5 і патронів калібру 7,62 мм. Затриманим оголосили про підозру в учиненні злочину, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою», - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ продовжують невідкладні слідчо-оперативні дії.