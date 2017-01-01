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    СБУ затримала угрупування рекетирів, які «вибивали» гроші з підприємців

    Оперативники затримали п’ятьох бандитів у Дніпрі, в одному з ресторанів міста під час отримання 400 тис. грн «відступних»
    Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях викрили угруповання рекетирів, які систематично «вибивали» гроші з бізнесменів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що учасники бандформування – п’ятеро мешканців Дніпропетровської та Донецької областей із кримінального
    • 25 Листопада, 06:59
    • Розсилка

    Оперативники затримали п’ятьох бандитів у Дніпрі, в одному з ресторанів міста під час отримання 400 тис. грн «відступних»

    Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях викрили угруповання рекетирів, які систематично «вибивали» гроші з бізнесменів.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Правоохоронці встановили, що учасники бандформування – п’ятеро мешканців Дніпропетровської та Донецької областей із кримінального середовища, вимагали від підприємців щомісячну «данину». «Компромат» для тиску на комерсантів зловмисники отримували від їхніх конкурентів. Своїх жертв вони залякували побиттям, катуваннями і погрозами розправи над родичами.

    За інформацією спецслужби, зловмисники отримували вказівки від кримінального «авторитета», який координував свої дії з російськими «злодіями в законі».

    Співробітники СБ України, зокрема, задокументували, що погрожуючи фізичною розправою, бандити вимагали від донецького бізнесмена щомісяця сплачувати вісімсот тисяч гривень за неперешкоджання підприємницькій діяльності в агропромисловій сфері.  

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    СБУ затримала угрупування рекетирів, які «вибивали» гроші з підприємців
    СБУ затримала угрупування рекетирів, які «вибивали» гроші з підприємців
    СБУ затримала угрупування рекетирів, які «вибивали» гроші з підприємців

    Оперативники спецслужби затримали п’ятьох бандитів у Дніпрі, в одному з ресторанів міста під час отримання чотирьохсот тисяч гривень «відступних».

    Зловмисники взяті під варту згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України.

    Триває досудове слідство. 

    СБУ кримінал Луганщина гроші Донеччина слідство
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