СБУ затримала угрупування рекетирів, які «вибивали» гроші з підприємців

Оперативники затримали п’ятьох бандитів у Дніпрі, в одному з ресторанів міста під час отримання 400 тис. грн «відступних»

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях викрили угруповання рекетирів, які систематично «вибивали» гроші з бізнесменів. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Правоохоронці встановили, що учасники бандформування – п’ятеро мешканців Дніпропетровської та Донецької областей із кримінального



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Оперативники затримали п’ятьох бандитів у Дніпрі, в одному з ресторанів міста під час отримання 400 тис. грн «відступних»

Співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях викрили угруповання рекетирів, які систематично «вибивали» гроші з бізнесменів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Правоохоронці встановили, що учасники бандформування – п’ятеро мешканців Дніпропетровської та Донецької областей із кримінального середовища, вимагали від підприємців щомісячну «данину». «Компромат» для тиску на комерсантів зловмисники отримували від їхніх конкурентів. Своїх жертв вони залякували побиттям, катуваннями і погрозами розправи над родичами.

За інформацією спецслужби, зловмисники отримували вказівки від кримінального «авторитета», який координував свої дії з російськими «злодіями в законі».

Співробітники СБ України, зокрема, задокументували, що погрожуючи фізичною розправою, бандити вимагали від донецького бізнесмена щомісяця сплачувати вісімсот тисяч гривень за неперешкоджання підприємницькій діяльності в агропромисловій сфері.

Оперативники спецслужби затримали п’ятьох бандитів у Дніпрі, в одному з ресторанів міста під час отримання чотирьохсот тисяч гривень «відступних».

Зловмисники взяті під варту згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.