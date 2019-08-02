СБУ затримала в Сумах антиукраїнського агітатора



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Зловмисник популяризував терористичні організації «Л-ДНР»

Чоловік отримував інформацію від пропагандистських ресурсів країни-агресора і незаконних збройних формувань

У Сумах співробітники Служби безпеки України викрили агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє пресслужба СБУ в п'ятницю, 2 серпня.

«Житель обласного центру розміщував на персональній сторінці однієї із заборонених соціальних мереж інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України і зміни державного кордону. Також зловмисник популяризував терористичні організації «Л-ДНР», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, антиукраїнські публікації чоловік отримував, зокрема, під час особистого листування в соціальній мережі з фейкових акаунтів, створених представниками спецслужб РФ.

«Фігурант провадження також брав інформацію від пропагандистських ресурсів країни-агресора і незаконних збройних формувань. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність», - додали в СБУ.