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    СБУ затримала в Сумах антиукраїнського агітатора

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    Зловмисник популяризував терористичні організації &laquo;Л-ДНР&raquo; - СБУ затримала в Сумах антиукраїнського агітатора
    Зловмисник популяризував терористичні організації «Л-ДНР»

    Чоловік отримував інформацію від пропагандистських ресурсів країни-агресора і незаконних збройних формувань

    У Сумах співробітники Служби безпеки України викрили агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали. Про це повідомляє пресслужба СБУ в п'ятницю, 2 серпня.

    «Житель обласного центру розміщував на персональній сторінці однієї із заборонених соціальних мереж інформацію із закликами до порушення територіальної цілісності України і зміни державного кордону. Також зловмисник популяризував терористичні організації «Л-ДНР», - йдеться в повідомленні.

    За даними відомства, антиукраїнські публікації чоловік отримував, зокрема, під час особистого листування в соціальній мережі з фейкових акаунтів, створених представниками спецслужб РФ.

    «Фігурант провадження також брав інформацію від пропагандистських ресурсів країни-агресора і незаконних збройних формувань. Під час санкціонованих слідчих дій за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність», - додали в СБУ.

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