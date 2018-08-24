СБУ затримала «злодіїв у законі» з РФ, які планували загострити ситуацію в Україні
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Представники кримінальних кіл РФ та Південного Кавказу намагалися потрапити до України для координації діяльності злочинних угруповань
У Службі безпеки України заявляють, що блокували спроби спецслужб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні через своїх «злодіїв у законі».
Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Зазначається, що представники кримінальних кіл РФ та однієї з країн Південного Кавказу намагалися потрапити до України для координації діяльності злочинних угруповань.
«Злодії в законі» мали взяти під контроль перерозподіл грошових потоків від протиправного бізнесу, зокрема торгівлі наркотиками, викрадення імпортних автомобілів, а також від грабежів та розбійних нападів», - повідомили в СБУ.
За інформацією СБУ, частина цих «прибутків» передбачалась на фінансування бойовиків ОРДЛО.
«За задумом іноземних кураторів, протиправна діяльність «злодіїв в законі» мала б загострити криміногенну обстановку в нашій державі» - додали у спецслужбі.
В СБУ додали, що з початку 2018 року заборонили в’їзд до України понад 100 «злодіям в законі» які можуть бути причетні до угруповань, що спеціалізуються на викрадені людей, вимаганні, торгівлі зброєю та наркотиками.
Зокрема, 18 серпня в Україні втретє за рік затримали кримінального авторитета Дато Агджабединського.