СБУ заявила про викриття інтернет-агітаторів, яких Росія «купила» для втручання у вибори



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Фото: Прес-центр СБ України

Російські спецслужби залучили до «співпраці» мешканців міст Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь

На Дніпропетровщині СБУ викрила та заблокувала діяльність мережі інтернет-агітаторів, яких російські спецслужби залучили до заходів із підготовки до втручання у майбутні вибори президента України.

Про це 30 серпня повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники встановили, що російські спецслужби залучили до «співпраці» мешканців міст Дніпро, Кривий Ріг та Нікополь, які є адміністраторами груп у соціальних мережах.

«Спецслужби РФ поставили задання із підготовки «плацдарму» для проведення заздалегідь запланованих заходів із впливу на хід проведення майбутніх виборів президента України через маніпулювання громадською думкою інтернет-користувачів», - заявили в СБУ.

Співробітники спецслужби з’ясували, що серед завдань, що ставились представниками Росії, був пошук блогерів та активних дописувачів груп соціальних мереж, які за грошову винагороду мали публікувати надіслані з Росії політичні новини. Адміністратори також мали залучити «підставних» осіб для реєстрації інтернет-сайтів в українському сегменті доменних імен. За вказані дії росіяни пропонували грошову винагороду.

«Мешканець Дніпра мав ще й самостійно відшукати та замовити послуги із просування інтернет-ресурсів та контенту у ІТ-компаніях, розташованих у південно-східних регіонах України. За задумом спецслужб Росії, такі дії мали приховати їхню причетність до поширення «фейкових» новин та популяризації окремих проросійських учасників виборчого процесу», - зазначили в СБУ.

Повідомляється, що російські куратори також планували заходи для загострення суспільно-політичної обстановки напередодні та під час проведення виборів президента України. Для цього виконавці повинні були «перекручувати» новини для дискредитації органів державної влади і місцевого самоврядування та створити у соціальних мережах групи нібито патріотичного направлення. На цих ресурсах була запланована публікація деструктивних матеріалів, у тому числі із закликами до насильницької зміни конституційного ладу України та порушення її територіальної цілісності.

Слідчими СБУ розпочато кримінальне провадження про вчинення злочинів проти основ національної безпеки України. Проводяться слідчі (розшукові) дії із збирання доказів, необхідних для притягнення винних до кримінальної відповідальності.