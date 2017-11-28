СБУ з’ясувала, куди втік екс-ватажок «ЛНР» Плотницький

Плотницький подав у «відставку» в кінці листопада та втік з Луганська

Екс-ватажок бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницький після «відставки» втік до Росії. Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов. Він наголошує, що Плотницький зараз перебуває на території Росії, але наразі не вказує конкретне місце перебування колишнього ватажка бойовиків.



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Ігор Плотницький

Плотницький подав у «відставку» в кінці листопада та втік з Луганська

Екс-ватажок бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницький після «відставки» втік до Росії.

Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов.

Він наголошує, що Плотницький зараз перебуває на території Росії, але наразі не вказує конкретне місце перебування колишнього ватажка бойовиків.

«За нашими матеріалами, Плотницький знаходиться на території Росії. І це все поки, що я можу сказати. Тому що багато можна розповідати, але краще показувати конкретними матеріалами», - сказав Гуськов.

Відзначимо, в Луганську в листопаді почалося відкрите протистояння між двома угрупованнями бойовиків, очолюваними Плотницьким і «главою МВС ЛНР» Ігорем Корнетом. У центрі окупованого міста знаходилися люди у військовій формі, а також бронетехніка.

Незабаром, 24 листопада, Ігор Плотницький подав у «відставку» «за станом здоров'я». А так званий «міністр держбезпеки ЛНР» Леонід Пасічник став ватажком «ЛНР».

Після заяви про «відставку» Плотницького деякі ЗМІ писали про те, що його бачили в Москві, однак підтвердження цієї інформації не було.