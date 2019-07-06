Sea Breeze-2019: військові виконали безпарашутні стрибки на воду



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Десантування по штурмовому - елемент бойової підготовки доглядових команд та спеціальних груп, що готуються за стандартами НАТО

Під час міжнародних навчань Sea Breeze-2019 («Сі Бриз-2019«) українські військовослужбовці виконали безпарашутні стрибки на воду.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Десантування по штурмовому - елемент бойової підготовки доглядових команд та спеціальних груп, що готуються за стандартами НАТО. Мінімальна висота, на яку може опуститися вертоліт для приводнення підрозділу - чотири метри», - повідомили в оборонному відомстві.

Проте, як зазначається, добре екіпірованим військовослужбовцям потрібно чітко дотримуватись усіх заходів безпеки, адже вистрибуючи з гвинтокрила на швидкості 40 км/год, при зіткненні, морська вода вже не здається м’якою поверхнею.

У межах навчань також учасники водолазного їх компоненту виконали практичні спуски у відкритому морі. Цього року, на відміну від попередніх навчань, військові водолази з шести країн зосередили свою увагу на пошуку, огляді та знешкодженні вибухонебезпечних предметів під водою.

При цьому сьогодні хід навчань Sea Breeze-2019 перевірив міністр оборони України Степан Полторак. Він відвідав флагман вітчизняного військового флоту фрегат «Гетьман Сагайдачний».

«В ході візиту глава оборонного відомства заслухав звіт командувача ВМС ЗСУ адмірала Ігоря Воронченка про хід проведення міжнародних військово-морських навчань «Сі Бриз – 2019». Командувач ВМС ЗС України доповів міністру оборони щодо залучених до цьогорічних навчань сил та засобів, етапів проведення, необхідності їх проведення, зважаючи на загрозливу обстановку у Азово-Чорноморському регіоні тощо», - вказали у МОУ.

Також адмірал Ігор Воронченко зауважив, що проведення подібних навчань сприяють подальшій інтеграції ВМС та ЗС України загалом до євроатлантичного простору.

Нагадаємо, до причалів порту Одеси вже пришвартувалися два есмінці і три фрегати країн НАТО, які беруть участь в багатонаціональних військово-морських навчаннях Sea Breeze-2019.