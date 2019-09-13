Секретарю міськради Черкас спалили авто



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Внаслідок пожежі дощенту згоріли Dodge Ram Van та Volkswagen Polo, що стояв поряд

Сьогодні вночі у Черкасах згорів автомобіль Dodge Ram Van, що належить секретарю Черкаської міськради Ярославу Нищику. Напередодні посадовцю погрожували незадоволені знесенням незаконних МАФів біля центрального ринку.

Про це повідомив сам потерпілий, пише Укрінформ.

«О пів на дванадцяту ночі почув два вибухи, а через хвилину у двері постукали сусіди і повідомили, що горить мій автомобіль. Поліцію викликали сусіди, а пожежників - випадкові свідки, які зразу кинулись гасити полум’я», - розповів посадовець.

Напередодні, 12 вересня, близько 23.00 Нищик приїхав на таксі з заходів. Його машина була припаркована на стоянці у дворі багатоповерхівки, у якій мешкає сім’я секретаря міськради.

Внаслідок пожежі дощенту згоріли Dodge Ram Van та Volkswagen Polo, що стояв поряд. У виникнення пожежі через замикання електропроводки Нищик не вірить.

«Два тижні тому до мого знайомого підійшли двоє чоловіків специфічної зовнішності, на вигляд років сорока, і сказали передати мені від імені підприємців: якщо міськвиконком ухвалить рішення про знесення незаконних МАФів біля центрального ринку, то «всьо будєт горєть». Це було за день до засідання виконкому, на якому і ухвалили згадане рішення. У свідченнях поліції я повідомив, що спалення машини – це початок переслідування моєї родини», - сказав Нищик.

Він зазначив, що рішення експертів ще немає, але висновку про пожежу через неполадки автомобіля, якщо раптом такий буде, він не сприйме.

«Їздив нею на Схід під Донецьк провідувати бійця – земляка, тому вранці проводив повний техогляд і діагностику авто. Машина не на сигналізації, а на центральному замку», - зазначив Нищик.

На своїй сторінці у Facebook посадовець повідомив, що за 2 хвилини до пожежі мешканці його будинку бачили молодого хлопця, який «метався по двору» і, ймовірно, може бути причетним до підпалу.

Поліція Черкас розпочала розслідувати кримінальне провадження за фактом умисного знищення майна.

«Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу Україні – «Умисне знищення або пошкодження майна». Санкція статті: позбавлення волі на строк від трьох до десяти років», - повідомив начальник сектору комунікації ГУ НПУ в Черкаській області, майор поліції Дмитро Грищенко.