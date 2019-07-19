Сенат США закликав Трампа ввести санкції проти Туреччини



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Виключення Туреччини з програми реактивних літаків недостатньо, вважасенатор Мендес

Сенат Сполучених Штатів Америки закликає президента Дональда Трампа ввести санкції проти Туреччини у зв'язку з купівлею російської системи протиракетної оборони С-400.

Про це повідомляє Euractiv.

Як повідомляється, сенатори-республіканці Рик Скотт і Тодд Янг представили резолюцію, в якій заявляють, що президент повинен дотримуватися закону, який передбачає покарання за ведення бізнесу з російськими військовими.

Окремо сенатор Боб Менендес, головний демократ в сенатському комітеті із закордонних справ, заявив, що виключення Туреччини з програми реактивних літаків недостатньо.

«Закон чітко передбачає санкції щодо «значних правочинів« з оборонних і розвідувальних секторами Російської Федерації, що, безсумнівно, буде включати поставку системи С-400«, - сказав він.

У разі схвалення резолюція Скотта і Янга буде закликати до «повного здійснення санкцій в рамках CAATSA«, описуючи покупку Туреччиною системи ППО С-400 як «пряму і страшну загрозу інтересам безпеки США.