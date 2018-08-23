Посол: Американці зробили практично все для звільнення Олега Сенцова



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Показ фільму «Процес» про Олега Сенцова

Чалий впевний, що на Росію треба тиснути

Посол України у Сполучених Штатах Америки Валерій Чалий в інтерв’ю «Главкому» розповів, як США впливають на Росію задля звільнення Олега Сенцова. І в чому полягають зусилля українського посольства.

«Американці політично зробили практично все, що могли. Є чітка позиція. Ми робимо дві речі: просимо наших партнерів постійно тиснути на Росію, піднімати це питання на різних рівнях. Ми даємо США більше інформації про те, що відбувається зокрема через показ фільму про Сенцова у нас у посольстві. До цього була велика увага», - розповів дипломат.

Чалий повідомив, що днями має вийти звернення Сенату США щодо українського режисера Олега Сенцова, якого РФ незаконно утримує за гратами з 2014 року. Посол впевнений, що у цьому питання – питання звільнення Сенцова - тільки тиск має дати результати.

Нагадаємо, 21 серпня виповнилося 100 днів від часу, коли ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення Москвою всіх українських політв’язнів.

14 серпня Олег Сенцов розповів російській правозахисниці Зої Свєтовій, яка їздила до нього в колонію, що його стан «передкритичний».

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