Сенниченко очолив Фонд держмайна

За відповідне рішення проголосувало 238 депутатів.

Сенниченка призначили за поданням Кабінету міністрів України.

Дмитро Сенниченко — український економіст, працював у Національному банку України, та на службі у прем'єр-міністра (у 2000 році). Також був керівником Німецького товариства міжнародного співробітництва, перебував на посадах члена наглядових рад Prozorro.

Раніше прем'єрміністр України Олексій Гончарук повідомляв, що уряд призначить нове керівництво Фонду державного майна, яке має переглянути перелік об’єктів для приватизації

Наразі Фонд державного майна очолює Віталій Трубаров. За час, протягом якого він очолював ФДМУ, в Україні не продали жодного лоту великої приватизації, які затвердив уряд ще у 2018 році. Сам Трубаров пояснював це судовою тяганиною, пов’язаною з процедурою продажу великих державних підприємств. Зокрема через суди заблокували процес призначення інвестиційних радників, які, відповідно до законодавства, мають готувати держкомпанії до продажу.

Напередодні Фонд державного майна оголосив про приватизацію Первомайської гідроелектростанції. Її вартість оцінили у 64,64 мільйона гривень.

Зазначимо, що станом на початок серпня 2019 року річний план надходжень від приватизації в Україні було виконано на 2,1%. Надходження до бюджету, які мала забезпечити приватизація, замінили за допомогою державних запозичень. Зокрема, завдяки цьому держава від початку року позичила 311,5 мільярда гривень.