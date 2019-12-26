Сервісні центри МВС знову запрацювали



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Наразі роботу системи відновлено, але в центрі зазначили, що вона працювала з перебоями понад чотири доби

Роботу Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ (НАІС) вже відновлено.

Про це інформує Головний сервісний центр МВС у Facebook.

«UPD: 26 грудня роботу НАІС МВС відновлено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед послуг, були недоступні: реєстрація/перереєстрація транспортних засобів; видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами; обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами; видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

Як повідомляв Главком, в Україні через збій автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ не працювали сервісні центри.