Сервісні центри МВС знову запрацювали
Наразі роботу системи відновлено, але в центрі зазначили, що вона працювала з перебоями понад чотири доби
Роботу Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ (НАІС) вже відновлено.
Про це інформує Головний сервісний центр МВС у Facebook.
«UPD: 26 грудня роботу НАІС МВС відновлено», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед послуг, були недоступні: реєстрація/перереєстрація транспортних засобів; видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами; обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами; видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.
Як повідомляв Главком, в Україні через збій автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ не працювали сервісні центри.