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    Сервісні центри МВС знову запрацювали

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    Сервісні центри МВС знову запрацювали

    Наразі роботу системи відновлено, але в центрі зазначили, що вона працювала з перебоями понад чотири доби

    Роботу Національної автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ (НАІС) вже відновлено.

    Про це інформує Головний сервісний центр МВС у Facebook.

    «UPD: 26 грудня роботу НАІС МВС відновлено», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що серед послуг, були недоступні: реєстрація/перереєстрація транспортних засобів; видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами; обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами; видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

    Як повідомляв Главком, в Україні через збій автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ не працювали сервісні центри.

    МВС перевезення
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