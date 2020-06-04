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    Сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю

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    Сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю - Сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю
    Сестра Кім Чен Ина пригрозила розривом зв'язків з Південною Кореєю

    Причиною погроз стало те, що з території Південної Кореї в КНДР відправлялися листівки з критикою Кім Чен Ина

    Північна Корея попередила, що вона припинить міжкорейську військову угоду 2018 року, якщо Південна Корея не заборонить перебіжчикам і активістам відправляти листівки проти Кім Чен Ина в демілітаризовану зону (ДМЗ).

    Про це повідомляє Deutsche welle.

    Попередження було озвучене у четвер сестрою північнокорейського лідера Кім Йо Чен, яка неофіційно служить керівником апарату Кім Чен Ина і формально є заступником директора центрального апарату правлячої Робочої партії КНДР.

    Кім Йо Чен наголосила, що військовий договір, досягнутий у 2018 році, навряд чи має якусь цінність.

    За її словами, КНДР може назавжди закрити офіс зв'язків з Південною Кореєю і міжкорейський промисловий парк у прикордонному місті Кесон, відкриття яких знаменувало досягнення примирення між ворогуючими країнами.

    Сестра Кім Чен Ина зробила таку заяву у зв'язку з тим, що перебіжчики з Північної Кореї і багато активістів в останні кілька тижнів за допомогою повітряних куль поширювали в північній частині демілітаризованої зони тисячі листівок проти КНДР. В агітках засуджувалась політика Кім Чен Ина, зокрема його ядерні амбіції та придушення прав людини.

    За місяць до цього, у квітні колишній північнокорейський дипломат і ще один північнокорейський перебіжчик отримали місця в парламенті на загальних виборах у Південній Кореї.

    політика Північна Корея парк
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