Сеул запропонував провести новий саміт лідерів Південної Кореї і КНДР



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Зустріч лідерів двох країн Корейського півострова може відбутися в кінці квітня

Новий саміт лідерів Південної Кореї Мун Чже Іна і КНДР Кім Чен Ина може відбутися в кінці квітня.

Про це повідомляє газета The Chosun Ilbo.

За даними джерел газети, можливість проведення розглядає Південна Корея, оскільки 27 квітня виповниться рік з моменту проведення попередніх переговорів Сеула і Пхеньяна.

"27 квітня виповниться рівно рік з моменту проведення першого саміту Мун Чже Іна і Кім Чен Ина, і було б символічно, якби два лідера зустрілися знову і підбили підсумки цього періоду", - повідомляє джерело.

Також Мун Чже Ін в ході дводенного візиту до США, який починається 10 квітня, може запропонувати президенту США Дональда Трампа провести нову зустріч з Кім Чен Ином в пункті Пханмунджом на кордоні Республіки Корея і КНДР в травні.

Під час візиту в США лідер Південної Кореї може також запропонувати Трампу нову стратегію вирішення ядерного роззброєння КНДР. Відзначимо, що США вимагають від Пхеньяна демонтувати ядерний комплекс в обмін на ослаблення антипівнічнокорейських санкцій.