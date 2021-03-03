«Шахтар» сенсаційно програв першоліговій команді та вилетів з Кубка України

У додатковий час «Агробізнес» забив «гірникам» переможний м'яч

У чвертьфіналі Кубка України з футболу донецький «Шахтар» сенсаційно програв «Агробізнесу» з Волочиська Хмельницької області.

Основний час матчу завершився з рахунком 0:0. На 52-й хвилині Алан Патрік не реалізував пенальті «Шахтаря», а за декілька хвилин арбітр зустрічі зафіксував офсайд, коли забивав «Агробізнес».

У додатковий час, на 96-й хвилині, «Агробізнес» забив переможний м'яч. Автор голу – 30-річний Богдан Семенець.

На 109-й хвилині «Шахтар» залишився у меншості: другу жовту картку отримав Давид Хочолава.

Також сьогодні до півфіналу пройшли «Динамо» Київ, «Олександрія», «Агробізнес» та «Зоря». Півфінальні пари визначить жеребкування 4 березня.

Фінал Кубка України має відбутися в Тернополі 12 травня 2021 року.