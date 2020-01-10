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    Шахтар загинув через обвал у шахті Запорізького залізорудного комбінату

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    Шахтар загинув через обвал у шахті Запорізького залізорудного комбінату

    На глибині 940 метрів стався обвал породи, який смертельно травмував 46-річного машиніста вібровантажної установки

    Шахтар загинув через обвал породи 9 січня в шахті Запорізького залізорудного комбінату (ЗЗРК) у Малій Білозерці Василівського району Запорізької області. Про це сказано у повідомленні пресслужби управління Національної поліції в області.

    За даними відомства, на глибині 940 метрів стався обвал породи, який смертельно травмував 46-річного машиніста вібровантажної установки.

    За цим фактом розпочато досудове провадження за ознаками ч.2 ст. 272 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей).

    Зараз правоохоронці вивчають документи з техніки безпеки і встановлюють обставини трагедії.

    Нагадаємо, 4 вересня 2019 року шахтар загинув через обвал породи в шахті ЗЗРК у Запорізькій області.

    ЗЗРК виробляє товарну залізну руду на Південно-Білозерському та Переверзевському родовищах.

    51,17% акцій ЗЗРК належить компанії Minerfin (Словаччина), 29,5% - комбінату «Запоріжсталь» і 19,06% - компанії KSK Consulting (Чехія).

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